Vem aí Semana do Canto Coral

Quinze corais da cidade devem participar de evento (foto: Divulgação)

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) promovem a Segunda Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, de 20 a 25 de junho. As inscrições para as oficinas de técnica vocal, oficina de canto em cena, oficina de voz, som e movimento e oficina de regência coral, oficina de repertório, já estão abertas.

A segunda edição do ciclo musical será em homenagem ao fundador e regente emérito da Camerata Antíqua, Roberto de Regina (1927) que neste ano comemora 90 anos.

Aproximadamente, 15 corais da cidade vão se reunir na Capela Santa Maria para concertos diários, cursos de aperfeiçoamento e mesas de discussão. A direção artística é da regente Mara Campos.

O concerto de abertura e fechamento da Semana de Canto Coral serão regidos por Roberto de Regina, que também estará lançando o livro ‘Memórias de um Sargento de Malícias’, Vida e Obra. “Depois de 35 anos de dedicação a este grupo que ele fundou, o maestro nos brinda com seu livro de memórias.

Já estava na hora de registrar tudo”, diz Mara Campos.

A primeira edição da semana de canto coral foi um sucesso e contribuiu para pensarmos nesta segunda edição, diz o presidente do Icac, Marino Galvão. “Para promover o aprimoramento técnico e artístico dos coralistas da cidade, ampliamos e consolidamos esse projeto”, conclui Segunda Semana de Canto Coral terá uma programação com oficinas para regentes e educadores musicais, palestras e concertos dos grupos participantes.

Os seis cursos definidos para essa segunda semana, formam os principais eixos do Canto Coral – regência, preparação vocal e didática.

As vagas para as Oficinas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 13 de junho, na Capela Santa Maria – Espaço Cultural, na Sala da Produção, das 09 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Cada Oficina custa R$30,00.

Serviço

Segunda Semana do Canto Coral da Camerata

Dias 20 a 25 de junho