Inter sofre, mas bate o Figueirense e espanta crise na Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional, finalmente, venceu. Nesta terça-feira (6), o time colorado saiu na frente do Figueirense, sofreu empate, quase levou a virada, mas usou o contra-ataque para vencer por 2 a 1 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O resultado rompeu uma série negativa de três jogos na segunda divisão. Foi a segunda vitória na competição prioritária do ano. O Inter pulou para oito pontos na classificação e ocupa a quinta colocação. Já o Figueirense parou com seis pontos e é o 13º. Na próxima rodada, sábado (10), os gaúchos recebem o Náutico, enquanto os catarinenses visitam o ABC-RN. Em campo, Inter e Figueirense criaram pouco no primeiro tempo. Os gols —de Víctor Cuesta para os colorados, e Henan aos alvinegros— saíram em criações esporádicas e falhas defensivas. Na etapa final, os catarinenses cresceram bastante e depois dos 20min passaram a empilhar chances, fazendo o goleiro Danilo Fernandes trabalhar bastante. O Inter, ao sofrer mais, usou o contra-ataque para fazer seu gol. Após lançamento, Pottker cruzou para Diego, que só empurrou para o fundo das redes. Sem seis titulares, o time colorado espera enfileirar bons resultados e finalmente frequentar a zona de retorno à elite. Atualmente, o posto entre os quatro primeiros só não é do Inter por um ponto. E na próxima rodada, a liderança pode ser alcançada com uma vitória e resultados combinados. FIGUEIRENSE Thiago Rodrigues, Dudu, Leandro Almeida, Bruno Alves, Iago; Pereira (Luigi), Dudu Vieira (Joãozinho), Juliano (Marco Antonio), Jorge Henrique; Robinho e Henan. Técnico: Márcio Goiano INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos; Fabinho, Charles, Roberson (Valdemir), Carlos (Diego) e William Pottker; Brenner (Juan). Técnico: Guto Ferreira Estádio: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) Juiz: Flavio Rodrigues de Souza Cartões amarelos: Leandro Almeida (FIG); Carlos, Carlinhos e Diego (INT); Cartões vermelhos: Leandro Almeida (FIG) Gols: Víctor Cuesta (INT), aos 14min, e Henan (FIG), aos 21min do primeiro tempo; Diego (INT), aos 30min do segundo tempo