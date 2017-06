UOL transmite amistosos da seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O UOL transmitirá ao vivo, em vídeo, os amistosos da seleção brasileira contra Argentina e Austrália, respectivamente nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne. As duas partidas poderão ser acompanhadas nas versões web e mobile do portal a partir das 7h (de Brasília). O sinal da transmissão será distribuído pela CBF, com a narração de Nivaldo Prieto e os comentários de Pelé e Denílson.

O UOL também fará um programa especial no intervalo e após as partidas, com a participação dos jornalistas Juca Kfouri, Julio Gomes e Vitor Birner.

"Estamos muito felizes em realizar as transmissões dos amistosos da seleção brasileira, o que reforça o nosso comprometimento em levar um conteúdo de qualidade e relevante para o nosso público apaixonado por esportes e futebol, aliado a uma tecnologia de ponta nas transmissões ao vivo", diz Rodrigo Flores, diretor de conteúdo do UOL.

Esta será a primeira partida dos comandados do técnico Tite após assegurarem a classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O duelo também marca o retorno de Gabriel Jesus à seleção brasileira após se recuperar de uma fratura no pé direito.

O amistoso contra a Argentina ainda terá como atrativo a estreia do técnico Jorge Sampaoli e a presença em campo de Lionel Messi, craque do Barcelona.