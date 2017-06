Tecnologia ajuda a reduzir incidência de queda de energia

Um teço das redes elétricas urbanas no Paraná já são compactas, uma tecnologia de cabos protegidos e mais resistentes que contribuem para reduzir o número de interrupções no fornecimento de energia e melhoram a convivência dos cabos com a arborização.

Nos últimos cinco anos, a Copel vem construindo em média mil quilômetros de redes compactas a cada ano. Elas atualmente somam mais de 8 mil quilômetros nas áreas urbanas dos municípios paranaenses.

“A ampliação das redes compactas confere maior segurança e qualidade ao fornecimento de energia, reduzindo o índice de desligamentos”, ressalta o presidente da Copel, Antonio Guetter. “Ela também contribui para uma convivência harmônica entre a rede elétrica e a arborização urbana, evitando podas drásticas por ocupar uma área menor”.

Formada por um conjunto de cabos de aço, condutores cobertos e espaçadores, a rede compacta apresenta melhor desempenho que a rede convencional graças à sua maior proteção. Por isso, pode contribuir para reduzir o número de desligamentos causados pelo contato de galhos, pipas e outros objetos com a rede de distribuição de alta tensão.