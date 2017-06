Há cerca de 40 anos, a personagem Mulher-Maravilha dominava a TV numa série protagonizada pela atriz Lynda Carter. Hoje, aos 65 anos, a atriz é uma das maiores fãs do primeiro filme já feito para a personagem no cinema. Mulher-Maravilha, estrelado pela israelense Gal Gadot, estreou no último final de semana quebrando recordes, se tornando a melhor estreia de todos os tempos para um filme com uma mulher na direção - no caso, a cineasta Patty Jenkins. Orgulhosa, Lynda Carter, comemorou o resultado através de sua conta no Twitter. "Uau! Histórico e muito merecido", escreveu a atriz, que viveu a personagem na TV entre 1975 e 1979. No seu primeiro fim de semana, o novo filme arrecadou US$ 100,5 milhões nos EUA, segundo o portal Box Office Mojo, e fez o longa de Patty Jenkins superar a marca anterior de melhor estreia de um filme dirigido por uma mulher, que era de Sam Taylor-Johnson por Cinquenta Tons de Cinza, com US$ 93 milhões, em 2015.

Paolla Oliveira paga mico em gravação de A Força do Querer

No ar em "A Força do Querer", novela de Glória Perez na Globo, como a policial Jeiza, Paolla Oliveira divulgou bastidores de gravação. Em vídeo publicado na rede social Instagram, a atriz mostrou a diferença entre a dança executada por bailarinos profissionais e por ela e Marco Pigossi, o intérprete de Zeca. "Expectativa (bailarinos de verdade) x realidade (NÓS). Mesmo com Rubinho dando trabalho, Jeiza e Zeca são só alegria e pura desenvoltura na Estudantina... Ou melhor, só alegria mesmo", disse a artista. Enquanto os bailarinos mandaram bem, Paolla e Marco quase caíram em momentos distintos.

Falta homem hétero no mercado pornô, diz atriz

"Falta homem hétero no mercado pornô porque o trabalho dele é mais difícil que o nosso, embora o preconceito recaia mais nas mulheres". Quem diz isso é atriz Fabi Thompson, 33 anos, campeã de indicações ao prêmio Sexy Hot 2017, o Oscar do pornô no Brasil. Segundo a atriz, o mercado pornográfico está fraco de ator e ela afirmou que precisou variar e atuar em outros filmes do segmento, como os homoafetivos. "Hoje em dia tem de tudo. Meio a meio. As cenas que mais gosto de fazer são hétero, mas como há poucos homens no mercado pornô, também comecei a fazer com mulheres", disse. Fabi concorria em quatro categorias: melhor cena de sexo oral, de orgia e melhor atriz hétero (votação popular) e melhor cena homofeminina (escolhida pelo júri). O prêmio seria entregue ontem, em São Paulo. Em 2014, ela ganhou o prêmio de melhor atriz.

Supla finge ser Ana Maria Braga no Mais Você

Na manhã de ontem, o Mais Você começou diferente: em vez de Ana Maria Braga, quem fez a abertura do programa e o tradicional "pensamento do dia" foi Supla. A brincadeira vem dias após Ana Maria ter sido comparada ao cantor por causa do cabelo. E, em apenas alguns minutos, os termos Supla e Mais Você foram parar na lista dos mais comentados do Twitter brasileiro.

Nascem os filhos gêmeos de Amal e George Clooney

A advogada Amal Clooney, mulher do ator George Clooney, deu à luz nesta terça (6). Os gêmeos receberam os nomes de Ella e Alexander. De acordo com a agência de notícias Associated Press, um assessor do casal confirmou a informação e disse que "todos estão bem, saudáveis e felizes". Ele ainda brincou que "George está sedado e deve se recuperar em alguns dias". A confirmação da gravidez de Amal aconteceu em fevereiro. Pouco depois, a mãe do ator, Nina Clooney, disse que seria avó de um menino e uma menina. Os dois se casaram em setembro de 2014. Nascida no Líbano, Amal é advogada internacional de direitos humanos e também ativista.

Níver do dia

Antônio Carbajal

Goleiro de 5 Copas do Mundo

88 anos