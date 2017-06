Após temporais, SP terá intervalo de sol e, depois, nova frente fria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os temporais que atingiram a capital paulista despejaram em apenas 24 horas todo o volume esperado para o mês de junho. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram 58,8 milímetros de chuva entre as 9h de segunda (5) e as 9h desta terça-feira (6), o que supera a média histórica para o mês, de 56,4 milímetros. Nesta quarta, as previsões indicam que o sol deve voltar, mas uma frente fria já é esperada no final da semana. Por conta das chuvas desta terça, São Paulo ficou em estado de atenção em vários momentos do dia e registrou transtornos como alagamentos e trânsito acima da média, o que foi agravado por semáforos apagados. O caso mais grave aconteceu em Pirituba (zona norte), onde uma árvore caiu sobre uma casa, deixando duas pessoas feridas. Na Bela Vista (centro), um muro de arrimo cedeu na rua Almirante Marquês de Leão, na altura do número 329, e deixou o local em estado de alerta para deslizamentos. Os imóveis da área precisaram ser esvaziados, mas não houve registro de pessoas feridas. Segundo o Inmet, a chuva de segunda e terça corresponde à quarta maior precipitação em 24 horas em junho desde 1943, quando teve início a série histórica. Junho é o mês em que, tradicionalmente, começa a temporada mais seca do ano. As precipitações dos últimos dias foram provocadas por ventos úmidos associados a uma frente fria no Paraná, além da presença de uma área de baixa pressão no litoral paulista. Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, que tem contagem diferente da do Inmet e mais estações pela cidade, também apontam as chuvas de segunda e terça (51,9 mm) como maiores do que a média do mês (51 mm) desde o início da série histórica, em 1994. Nesta quarta (7), ainda pode haver chuvas isoladas, com algumas aberturas de sol e aumento das temperaturas na região metropolitana. Já na quinta, o sol predomina e os termômetros marcam máxima de 28°C --a mínima fica em torno de 16°C. Uma nova frente fria chega à Grande São Paulo entre a noite de quinta e a madrugada de sexta (9), seguida por uma massa de ar frio de origem polar. Devem ocorrer pancadas de chuvas, seguidas de uma queda mais abrupta das temperaturas. Na sexta, elas devem variar entre 10°C e 22°C, enquanto, no sábado, as mínimas podem chegar aos 7°C.