Tráfego na BR-277 é liberado após acidente gravíssimo

(foto: Divulgação/PRF)

Só foi liberado na madrugada desta quarta-feira (7) o trecho da BR-277 onde acconteceu o acidente entre dez caminhões e quatro carros na tarde de terça-feira (6) em na serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Neste tempo, a fila no trecho chegou a 21 quilômetro, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A polícia também corrigiu nesta quarta o número de mortos no acidente. Ao contrário do que foi informado na terça (6), são quatro mortos e não seis e quatro feridos, encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo e para o Pronto-Socorro Municipal de Ponta Grossa.

A colisão grave foi causada por um caminhão, que saiu da pista em uma curva e ficou pendurado em uma mureta, pendendo para os dois sentidos. Havia neblina no momento. Com isso, veículos que seguiam atrás começaram a bater, sequencialmente.

Para complicar ainda mais, um caminhão-tanque cheio de combustível pegou fogo no local.

Entre os mortos, são dois homens e duas pessoas sem sexualidade definida porque estão carbonizados. Nenhum dos corpos foi identificado.