PM de folga mata suspeito de roubo na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga matou um suspeito que tentou roubar um hortifruti na região do Brooklin, na zona sul de São Paulo, por volta das 3h30 desta quarta-feira (7). O militar estava no comércio, localizado na avenida Padre Antônio José dos Santos, quando flagrou o suspeito invadindo local. O militar deu ordem de prisão, mas o homem atirou, segundo a PM. Houve troca de tiros, o suspeito foi baleado e morreu no local. O militar ficou ferido e foi levado ao Hospital São Paulo, mas não corre risco de morrer. O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).