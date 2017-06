Rubinho é transferido para penitenciária em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeiza pede para um policial conter Bibi. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Bibi fala com Rubinho. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Cândida e Aurora reclamam dos problemas de suas filhas. Bibi sofre ao voltar para casa sem o marido. Silvana tenta alertar Joyce sobre Irene. Irene liga para Eugênio. Aurora comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva. Heleninha mostra a Junqueira as fotos que estavam com Yuri. Bibi vê Rubinho sendo transferido para uma penitenciária e se desespera.