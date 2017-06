Um homem ainda não identificado morreu após ser atacado por cães da raça Rottweiller em casa em obras no bairro Parolin na noite de terça-feira (6). Ele pulou o muro e entrou na casa quando foi atacado.

Segundo as primeiras investigações da polícia, tudo indica que o homem entrou no imóvel para cometer algum furto. O corpo está no Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).