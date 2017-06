Avião militar com 116 pessoas a bordo desaparece em Mianmar

Um avião militar birmanês com 116 pessoas a bordo desapareceu nesta quarta-feira (7) quando voava entre a cidade de Myeik, no sul do país, e Yangun, indicaram o Exército e uma fonte do aeroporto.

"A comunicação com a aeronave foi perdida às 13h35 (4h05 de Brasília) quando estava 20 milhas a leste da cidade de Dawei", disse em um comunicado o escritório do comandante em chefe do Exército.

Segundo uma fonte do aeroporto, que não quis se identificar, estavam a bordo 105 passageiros e 11 tripulantes.