Ativistas fazem ato para PSDB sair do governo Temer

LETÍCIA CASADO, CAMILA MATTOSO, MARINA DIAS E REYNALDO TUROLLO JR SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de ativistas do Avaaz faz uma ação em frente ao prédio do TSE pedindo para que o PSDB deixe o governo Temer. "O partido é a base do governo e foi quem entrou com a ação no TSE", diz Diego Casaes, 29, porta-voz da Avaaz no Brasil. Ele afirma que o Avaaz coletou meio milhão de assinaturas em um abaixo-assinado na plataforma online da organização e protocolou no TSE pedindo a cassação de Temer. Segundo ele, os ativistas também estão mandando mensagens e mandando e-mails aos ministros da corte. "Pedimos que o PSDB desista do governo de uma vez por todas. Se o PSDB sair agora, o Temer cai. É fundamental que o partido entenda isso. Nossa mensagem é para os líderes do partido: Aloysio Nunes, Fernando Henrique Cardoso, Antonio Imbassahy. O PSDB ainda está aliado porque quer manter o governo até 2018", diz o ativista.