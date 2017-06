TSE retoma julgamento que pode cassar Temer. Veja ao vivo

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir das 9h desta quarta (7), os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reiniciam o julgamento da chapa Dilma-Temer, que pode resultar na cassação do presidente Michel Temer. A principal questão será decidir se os depoimentos de executivos da Odebrecht -requeridos pelo ministro Herman Benjamin, relator da ação-, poderão ser utilizados como prova ou se deverão ser excluídos do julgamento. Benjamin convocou em fevereiro oitivas de delatores da Odebrecht, a partir de notícias sobre a Operação Lava Jato veiculadas na imprensa. Os advogados de defesa afirmam que nenhuma dessas testemunhas foi requerida pelas partes. A primeira sessão, na noite de terça (6), durou três horas. Os ministros decidiram sobre quatro questões preliminares. Por exemplo, que cabe ao TSE, e não exclusivamente ao STF (Supremo Tribunal Federal) julgar a cassação do presidente.