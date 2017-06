Curitiba contabiliza estragos e vítimas da chuva de um mês em um dia

(foto: Franklin de Freitas)

O vice-prefeito e secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, vistoria os estragos causados pela chuva desta madrugada na cidade. Nesta terça-feira (6), a chuvas passaram de 102 milímetros, mais que o total esperado para todo os mês de junho em Curitiba.

Segundo a Defesa Civil, a água baixou ainda na terça-feira por volta de 23h. A situação mais crítica foi registrada na esquina das ruas Canal Belém com a José Hauer, no Uberaba. Cerca de 100 residências foram atingidas, mas os moradores puderam voltar para as casas posteriormente. No bairro Mossunguê, 15 famílias foram atingidas e resgatadas por equipes da Guarda Municipal, da Administração Regional e da FAS.

O Plano de Contingência da Defesa Civil foi acionado. As dez Regionais da Cidade foram atendidas com o acionamento das comissões de segurança, abrigo e operações. Equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Cosedi passaram a noite em atendimentos diversos, e continuaram os trabalhos nesta quarta-feira dando apoio aos que ainda necessitam de qualquer tipo de ajuda. Para pedidos de atendimento e informações, qualquer pessoa pode ligar para o 153 da Guarda Municipal e Defesa Civil, 156 da Prefeitura ou 193 Corpo de Bombeiros.

As fortes chuvas alagaram quatro unidades escolares, que ficarão estarão fechadas nesta quarta-feira (7/6) para que possa ser feita a limpeza das unidades: a Escola Municipal Dario Velozo e o CMEI Barigui I, na Regional CIC, e os CMEIs Curitiba e Vila Torres, na Regional Matriz.

No caso das crianças do CMEI Barigui 1, elas serão atendidas provisoriamente no CMEI Hugo Peretti. As chuvas afetaram a rotina em 25 unidades escolares da rede municipal de ensino.

Abrigo

A Fundação de Ação Social (FAS) foi acionada nesta madrugada para atender uma família que ficou desabrigada na Vila 29 de Outubro, no Caximba. Os socorridos foram levados ao Cras Santa Rita, onde receberam alimentação, colchões e cobertores, e aguardam vistoria da Defesa Civil para poder voltar para suas casas.

A Casa da Acolhida Rebouças também foi alagada, sendo que 12 pessoas foram encaminhadas para a Casa de Acolhida do Bairro Novo.

Setran nas ruas

A chuva também causou danos em diversas ruas da cidade, que foram sinalizadas pela Setran durante a madrugada. Porém, em alguns casos, o material de sinalização foi roubado, precisando ser substituído.

Todos os casos de ruas danificadas constatados são repassados à Coordenaria de Obras de Curitiba, um setor dentro da Setran que dá os alvarás para todas as obras que acontecem em via pública, além de acionar a Sanepar e os distritos da Prefeitura de Curitiba para providenciar os reparos.

Meio Ambiente

Foram registradas três quedas de árvores, sem feridos e sem danos, registradas no início da noite de ontem.