Tite mantém titulares, mas opta por privacidade e fecha parte de treino

VITOR PAJARO MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira voltou a treinar nesta quarta-feira (7) no Lakeside Stadium, em Melbourne (Austrália) para os amistosos contra Argentina e Austrália. A pedido de Tite, a imprensa foi retirada do local por cerca de 45 minutos. Antes, porém, os jornalistas puderam ver que o técnico não fez nenhuma alteração no time que vem treinando desde o início da semana. Se Tite não mudar de ideia, o Brasil deve encarar a Argentina com Weverton; Fágner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus. Sem Giuliano, poupado, Tite recorreu a um australiano para formar o time reserva ao lado de Diego Alves; Rafinha, David Luiz, Jemerson e Alex Sandro; Rodrigo Caio, Rodriguinho; Taison, Douglas Costa e Diego Souza. Nesta quinta-feira (8), está prevista a chegada do goleiro Ederson, liberado para acompanhar o nascimento da sua filha. O jogador já deve estar no grupo que volta a treinar no início da noite no Melbourne Cricket Garden, local da partida diante dos argentinos. A partida, às 7h05 (de Brasília), marcará ainda a estreia do técnico Jorge Sampaioli no comando dos rivais sul-americanos.