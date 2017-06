Último brasileiro entre os profissionais, Rogerinho cai nas duplas em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por uma vaga na semifinal de Roland Garros, Rogerinho Silva e Paolo Lorenzi acabaram eliminados depois de perder por 2 sets a 0 em partida equilibrada. Fernando Verdasco e Nenad Zimonjic venceram com parciais de 7/6 (7-5) e 7/5. O primeiro set foi muito parelho, o que acabou sendo uma surpresa, já que Verdasco e Zimonjic são especialistas em duplas. Apesar disso, a dupla formada pelo brasileiro e italiano perdeu por 7/6 (7-5). A derrota no primeiro set não tirou confiança de Silva e Lorenzi. Ao contrário, o brasileiro salvou break-point perigosíssimo no quinto game com bom saque que Zimonjic jogou longe. A dupla de Rogerinho ainda teve uma chance, saindo de 0-30, mas o experiente sérvio passou a usar bem o saque e ganhou os últimos três pontos praticamente sem esforço. Assim, espanhol e servo venceram por 7/5 a segunda etapa. O brasileiro se despede nas quartas, mas foi um resultado excepcional de duplas. Com isso, os brasileiros encerram a participação no torneio da França. Agora só restam juvenis. JUVENIL Na chave juvenil, o brasileiro Thiago Seyboth Wild ainda está vivo nas simples e duplas. Ele enfrenta o austríaco Jurij Rodionov por vaga nas quartas de final. Já nas duplas, Seyboth Wild ainda fará sua estreia. No juvenil feminino, Thaísa Grana Pedretti está na segunda rodada de duplas, mas já foi eliminada no torneio de simples. SIMPLES Atual campeão de Roland Garro, Novak Djokovic foi eliminado nas quartas de final do torneio nesta quarta-feira (7). O austríaco Dominic Thiem venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5), 6/3 e o surpreendente pneu 6/0. Já o espanhol Rafael Nadal se aproximou ainda mais do seu décimo título em Roland Garros depois de vencer em 51 minutos o compatriota Pablo Carreño, que abandonou o jogo por uma lesão no início do segundo set. Nadal havia vencido o primeiro set por 6/2 e tinha vantagem de 2/0 na segunda parcial.