Tentativa de assalto em prédio da prefeitura do Rio deixa dois feridos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto em um prédio da prefeitura do Rio deixou dois feridos na manhã desta quarta-feira (7). Os assaltantes queriam roubar um carro-forte que abasteceria os caixas eletrônicos de um prédio anexo ao Centro Administrativo São Sebastião, sede da prefeitura. A tentativa de assalto aconteceu no estacionamento do prédio. Cinco homens armados renderam dois seguranças que estavam dentro do veículo de transporte de valores. Os seguranças reagiram. Um deles foi baleado no braço e o outro, na perna. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar. A Guarda Municipal acionou as Polícias Militar e Civil, que estão no local. O carro forte não foi roubado. Segundo a Polícia Militar, os criminosos conseguiram fugir. Equipes do 4°Batalhão fazem buscas na região para prender os suspeitos e já conseguiram localizar o veículo usado por eles. Ainda no local do roubo, os policiais apreenderam dois carregadores de fuzil AK 47. Este é, pelo menos, o segundo caso de roubo dentro da sede da prefeitura neste ano. Em um domingo de fevereiro, bandidos roubaram três caixas eletrônicos do banco Santander no térreo do Centro Administrativo São Sebastião.