Defesa Civil indica 22 cidades e 2.057 pessoas afetadas pela chuva

(foto: Franklin de Freitas)

Relatório da Defesa Civil do Paraná indica que a chuva que atinge o Estado desde a segunda (5) afetou pelo menos 22 cidades (veja abaixo a lista) e afetou 2.057 pessoas, segundo relatório divulgado na manhã desta terça (&) pela Defesa Civil.

Apesar de Curitiba não aparecer na lista, também houve muitos estragos.

egundo a Defesa Civil, a água baixou ainda na terça-feira por volta de 23h. A situação mais crítica foi registrada na esquina das ruas Canal Belém com a José Hauer, no Uberaba. Cerca de 100 residências foram atingidas, mas os moradores puderam voltar para as casas posteriormente. No bairro Mossunguê, 15 famílias foram atingidas e resgatadas por equipes da Guarda Municipal, da Administração Regional e da FAS.

O Plano de Contingência da Defesa Civil foi acionado. As dez Regionais da Cidade foram atendidas com o acionamento das comissões de segurança, abrigo e operações. Equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Cosedi passaram a noite em atendimentos diversos, e continuaram os trabalhos nesta quarta-feira dando apoio aos que ainda necessitam de qualquer tipo de ajuda. Para pedidos de atendimento e informações, qualquer pessoa pode ligar para o 153 da Guarda Municipal e Defesa Civil, 156 da Prefeitura ou 193 Corpo de Bombeiros.

As fortes chuvas alagaram quatro unidades escolares, que ficarão estarão fechadas nesta quarta-feira (7/6) para que possa ser feita a limpeza das unidades: a Escola Municipal Dario Velozo e o CMEI Barigui I, na Regional CIC, e os CMEIs Curitiba e Vila Torres, na Regional Matriz.

No caso das crianças do CMEI Barigui 1, elas serão atendidas provisoriamente no CMEI Hugo Peretti. As chuvas afetaram a rotina em 25 unidades escolares da rede municipal de ensino.

VEJA A LISTA DE CIDADES AFETADAS

Araucária (vendaval) – 23

Boa Ventura de São Roque (enxurradas) – 20

Campo Magro (deslizamentos) – 18

Candói (vendaval) – 40

Carambeí (alagamentos) – 40

Chopinzinho (granizo) – 400

Jaguariaíva (enxurradas) – 0

Jataizinho (alagamentos) – 0

Londrina (vendaval) - 0

Marilândia do Sul (alagamentos) – 42

Palmital (vendaval) – 280

Pinhais (alagamentos) – 0

Pinhão (vendaval) – 5

Piraquara (alagamentos) – 0

Pitanga (enxurrada) – 60

Ponta Grossa (alagamentos) – 266

Prudentópolis - 00

Querência do Norte (enxurradas) – 679

Reserva do Iguaçu (vendaval) – 184

Rio Bonito do Iguaçu (vendaval) – 0

Três Barras do Paraná (deslizamentos) – 0



Wenceslau Braz (deslizamentos) – 0