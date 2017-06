Mais vazia, segunda sessão tem ironias entre Gilmar Mendes e Herman Benjamin

MARINA DIAS, REYNALDO TUROLLO JR., CAMILA MATTOSO E LETICIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) está bem mais vazio na sessão desta quarta (7), segundo dia do julgamento. Não há estudantes de Direito. Somente jornalistas e advogados. O primeiro momento de descontração foi às 10h25, depois de uma hora e meia de sessão, quando Gilmar Mendes interrompeu Herman Benjamin pela segunda vez para perguntar, em tom irônico, se o relator fez "inspeção" nos cabarés citados pelo ministro para dizer que havia entrega de propina até nos "inferninhos". Gilmar, que já sinalizou que não concorda com a expansão da ação, continuou: "O senhor não expandiu?", provocando risos na plateia até então sonolenta e silenciosa. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, o plenário tem capacidade para cerca de 220 pessoas -a reportagem contou 105. Na terça (6), todas as cadeiras estavam ocupadas e havia espectadores em pé nos fundos e nas laterais da sala.