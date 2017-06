Avião militar de Mianmar desaparece com 120 a bordo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião militar birmanês com 120 pessoas a bordo desapareceu nesta quarta (7) quando voava entre a cidade litorânea de Myeik, no sul de Mianmar, e Yangon, a maior cidade do país. O avião de transporte Y-8, fabricado na China, decolou às 2h36 (horário de Brasília) e perdeu contato quando voava sobre o mar de Andaman, 32 km a oeste da cidade de Dawei, segundo o Exército e a aviação civil birmanesa. "São 105 pessoas a bordo do avião militar. Essa foi a informação que recebemos da aeronave antes da decolagem", disse Kyaw Kyaw Htey, funcionário do aeroporto de Myeik. Mais tarde, o Exército divulgou novos números: seriam 106 passageiros a bordo, incluindo soldados e seus familiares, e 14 tripulantes. "Não sabemos exatamente o que aconteceu ao avião depois da perda de contato", acrescentou Htey, que disse que o tempo estava normal, com boa visibilidade, quando a aeronave decolou. O Exército de Mianmar mobilizou aviões e navios militares para dar apoio às buscas.