Depois da chuvarada, Curitiba terá geada e temperatura de 2°C no sábado

(foto: Franklin de Freitas)

Depois da chuva, Curitiba deve registrar a menor temperatura do ano. A previsão do Instituto Simepar para o sábado (10) é de temperatura mínima de 2°C e a máxima não vai passar de 16°C. Na atualização da previsão desta quarta (7), o Simepar prevê geada tanto no sábado (10) quanto no domingo (11), quando a mínima ficará em 4 graus e a máxima em 18 graus.

No interior do Estado, o frio deve ser ainda maior. Em General Carneiro, no Sul do Paraná, por exemplo, a temperatura pode até ficar negativa, assim como em Guarapuava, União da Vitória e Palmas.

Chuva - A geada vem depois de chuvas fortíssimas em todo o Estado, que deixaram um rastro de estragos em pelo menos 23 cidades.