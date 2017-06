Rodrigo Caio volta a ser alvo da Lazio, que pode pagar até R$ 44 milhões

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a abertura da janela de transferências para clubes italianos, a Lazio volta a mostrar interesse na contratação de Rodrigo Caio. O UOL Esporte apurou que o brasileiro é um dos nomes pretendidos para substituir o holandês De Vrij, na mira de outros clubes europeus, e pode ser alvo de uma proposta de até 14 milhões de euros -R$ 44 milhões- nas próximas semanas. Pessoas próximas ao jogador já foram avisadas do interesse da Lazio, que fez uma consulta para saber a situação do defensor e prometeu um retorno. Rodrigo Caio é monitorado faz tempo pelos italianos e já foi sondado no meio do ano passado. O São Paulo não confirma ter recebido proposta oficial, mas pessoas ligadas à diretoria afirmam que seriam necessários, pelo menos, cerca de 15 milhões de euros (R$ 55 milhões) para liberar Rodrigo Caio. O clube do Morumbi tem direito a 80% da receita de uma eventual transferência. Titular absoluto, o zagueiro recentemente renovou seu contrato com o São Paulo até 2021. Seu relacionamento com o clube é bom, mas ambas as partes sabem do constante interesse de clubes europeus e não devem colocar obstáculos caso suja uma oportunidade boa de negociação. Uma possível saída de Rodrigo Caio leva o São Paulo a priorizar a busca por um zagueiro no mercado. Negociações foram abertas com o Santos por Cleber, mas não evoluíram e a diretoria são-paulina agora busca outros nomes. Atualmente, o elenco conta com Maicon, Eder Militão (volante de origem), Lucão e Douglas. Breno está emprestado ao Vasco, enquanto Lugano termina seu contrato no fim de junho e ainda não renovou. O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (8), quando enfrenta o Vitória, no Morumbi. O time comandado por Rogério Ceni ocupa a décima colocação no Brasileiro, com seis pontos.