Gesso cai e deixa ferida funcionária de shopping no Rio um dia após incêndio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma funcionária terceirizada da área de limpeza do shopping da Gávea, na zona sul do Rio, foi atingida por um pedaço de gesso enquanto trabalhava, na manhã desta quarta-feira (7). Houve um incêndio no teatro do shopping nesta terça-feira (6). Por meio de sua assessoria, o shopping havia informado que o acesso havia sido liberado depois que os bombeiros apagaram o fogo. Nem os bombeiros nem a assessoria do shopping se posicionaram até às 11h desta quarta (7). O nome da funcionária não foi divulgado, tampouco seu estado de saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o incêndio, duas pessoas com ferimentos leves foram atendidas. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, o fogo começou no teatro Clara Nunes. O shopping acionou os bombeiros e as pessoas que estavam no local foram retiradas com o auxílio da brigada de incêndio. A causa do incêndio está sendo apurada. A assessoria do shopping não soube informar se outros estabelecimentos foram atingidos. O shopping é um dos principais da zona sul do Rio. Tem lojas, cinemas, teatros, restaurantes e uma academia de ginástica.