Preliminares indicam votos dos ministros no julgamento da chapa

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O debate das preliminares sinalizou posicionamentos dos ministros que podem se refletir no voto e, talvez, confirmar o termômetro esperado pela defesa de Michel Temer e de Dilma Rousseff pela absolvição da chapa por 4 votos a 3. Na aposta dos advogados -e na discussão das preliminares-, ficaram ao lado do relator Herman Benjamin Rosa Weber e Luiz Fux. Contrários a Benjamin, ficaram Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho e Admar Gonzaga. Tarcisio Vieira, por sua vez, não deu grandes demonstrações de por onde vai durante as discussões.