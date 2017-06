TSE cancela sessão da noite desta quarta

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) interromperam a sessão no fim da manhã para debater sobre em que horários continuar a sessão de julgamento da chapa. Ficou definido que não haverá sessão na noite desta quarta-feira (7), que os trabalhos serão retomados na quinta-feira (8) e poderão durar o dia todo.

Também foi levantada a possibilidade de os trabalhos se estenderem em uma sessão extraordinária na sexta-feira (9). Herman Benjamim, ministro relator do processo da chapa de Dilma e Temer, disse que se recupera de um problema respiratório e pediu para que a sessão desta noite, antes marcada para 19h, fosse suspensa. Gilmar Mendes, presidente do TSE, pedirá a Carmen Lúcia, presidente do STF, que os ministros que integram as duas cortes possam faltar nas sessões de quinta (8) do Supremo para comparecer ao julgamento no TSE. A sessão prosseguiu após esse debate.