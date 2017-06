Goleiro Aranha amplia contrato com a Ponte e renova até o fim de 2019

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo da Ponte Preta, o goleiro Aranha seguirá vestindo a camisa alvinegra por mais um bom tempo. Clube e jogador, que tinham contrato até o fim de 2017, acertaram a renovação e ampliaram o vínculo por mais dois anos -agora até o final de 2019. "Estou muito feliz e esta renovação não deixa de ser um presente merecido por ambas as partes. Venho fazendo um bom trabalho e correspondendo às expectativas, e a Ponte Preta vem cumprindo a parte dela de maneira inquestionável", disse o goleiro. "Seria desnecessário estender só até o início de 2018, que já está aí, e de repente nos vermos numa situação de a Ponte correr pro mercado em busca de outro goleiro ou eu, de outro time, quando todos estão satisfeitos. Então renovamos no momento certo por dois anos, é bom pra todo mundo e estou muito feliz", acrescentou. Aranha, de 36 anos, foi revelado pela própria Ponte Preta e está em sua segunda passagem pelo clube campineiro, iniciada em agosto de 2016. Com 173 jogos pela Macaca, o goleiro é hoje o quarto que mais jogou com a camisa alvinegra, atrás de Sérgio Guedes (183), João Brigatti (202) e do campeão absoluto Carlos Gallo, que tem 437 jogos defendendo a meta pontepretana. "Seria uma honra para mim, porque Sérgio Guedes e o Brigatti, que hoje trabalha aqui com a gente, são nomes que marcaram época, profissionais renomados", completou.