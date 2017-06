Avião militar de Mianmar desaparece com 120 a bordo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião militar birmanês com 120 pessoas a bordo desapareceu nesta quarta (7) quando voava entre a cidade litorânea de Myeik, no sul de Mianmar, e Yangon, a maior cidade do país. O avião de transporte Y-8, fabricado na China, decolou às 2h36 (horário de Brasília) e perdeu contato quando voava sobre o mar de Andaman, 32 km a oeste da cidade de Dawei, no sudeste do país. Segundo o Exército, estavam a bordo da aeronave 106 passageiros, incluindo soldados e seus familiares, e 14 tripulantes. Após uma operação de buscas que envolveu aviões e navios militares, destroços da aeronave foram encontrados no mar a 218 quilômetros de Dawei, reportou a agência de notícias "AFP". As causas da queda do avião não estão claras. Segundo as autoridades, chovia no momento da decolagem, mas a visibilidade não era afetada.