Julgamento faz audiência do TSE bater recorde na internet

LETÍCIA CASADO, REYNALDO TUROLLO JR., MARINA DIAS E CAMILLA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A transmissão do julgamento da chapa presidencial de 2014 bateu recorde de audiência da história do canal do TSE no YouTube. De acordo com dados do tribunal, a transmissão chegou a ter 9.850 usuários simultâneos, sendo que a média nos julgamentos é de 500 pessoas. Os julgamentos mais assistidos até então eram os do ex-governador do Rio Anthony Garotinho e a cassação do governador do Amazonas, José Melo, segundo o TSE. As cinco sessões de 2017 com maiores picos de espectadores simultâneos em transmissão ao vivo foram: 06 de junho (6.187 usuários); 28 de março (966); 4 de maio (705), 23 de março (428) e 16 de maio (383). Às 13h05, o presidente Gilmar Mendes encerrou a sessão no TSE. O julgamento será retomado na quinta-feira (8), às 9h, com previsão de sessões também a tarde, entre 14h e 17h. Poderão ocorrer sessões extraordinárias na sexta-feira (9) e no sábado (10), caso necessário, de acordo com Mendes.