Cinemateca terá exibição gratuita de filmes da frança e espanha

A Cinemateca de Curitiba tem sua sala reservada nesta semana para as sessões de cineclube promovidas pelo Centro Cultural da Espanha e pela Aliança Francesa.

Na sexta-feira 9/6), às 19h, será exibido o filme espanhol Pecados Antigos, Longas Sombras – uma produção premiada, vencedora em 2015 de 10 prêmios Goya incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Interpretação Masculina e Melhor Atriz Revelação.

No sábado (10/6), às 16h, estará em cartaz o filme francês O Demônio da Argélia.

Sexta-feira (9/6)

Cineclube do Centro Cultural da Espanha

Pecados Antigos, Longas Sombras

(La Isla Mínima, 2015)

Em um pequeno povoado, que parece ter ficado no passado, duas adolescentes desaparecem durante uma festa. Juan (Javier Gutiérrez) e Pedro (Raúl Arévalo) são dois policiais de Madri enviados para a investigação. Diferentes ideologicamente, eles precisam superar tais desavenças durante o trabalho de resolução do caso.

Direção: Alberto Rodríguez

Elenco: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros, Antonio de la Torre, Jesús Castro, Mercedes León, Manolo Solo, Jesús Carroza, Cecilia Villanueva, Salva Reina, Juan Carlos Villanueva

Classificação: 14 anos

Horário: 19h

Sábado (10/6)

Cineclube da Aliança Francesa

O Demônio da Argélia

(Pépé le Moko, França, 1937, ficção, 93’)

Nos anos 30, na Argélia, o charmoso criminoso francês Pépé (Jean Gabin) está foragido da polícia. Depois de ter que ir embora de Paris, ele vive no Casbah, a parte árabe de Argel, e por lá se tornou um manda-chuva. Mesmo cheio dos poderes na cidade, ele sente falta de Paris, e quando conhece a bela turista francesa Gaby (Mireille Balin), sua vontade de voltar à terra natal aumenta. Ela é a personificação de todos os seus desejos. Só que em Paris ele não é nem um pouco bem-vindo. Mesmo tendo passado dois anos no Casbah, no momento em que ele tentar retornar a Paris poderá ser pego pelo detetive Slimane (Lucas Gridoux).

Direção: Julien Duvivier

Elenco: Jean Gabin, Mireille Balin, Line Nor

Classificação: livre

Horário: 16h

Serviço: Cinemateca de Curitiba

Local: Rua Carlos Cavalcanti, 1.174, São Francisco

Ingresso: gratuito

Informações: (41) 3321-3310