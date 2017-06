SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz francesa ganhadora do Oscar Marion Cotillard terá dois filmes exibidos no Festival Varilux de Cinema Francês. Com início nesta quarta (7) em mais de 55 cidades brasileiras, o festival vai até 21 de junho e exibe 19 longas, entre eles o documentário "Demain" (2015), ganhador do prêmio César 2016 com mais de 1 milhão de espectadores na França, e o clássico "Duas Garotas Românticas"(1967), dos diretores da Nouvelle Vague Jacques Demy e Agnes Varda. Com 19 filmes, a programação em São Paulo se dividirá em 12 cinemas da capital e contará com longas estrelados por nomes como Gérard Depardieu, Juliette Binoche e Emmanuelle Riva. Cotillard protagoniza o drama "Um Instante de Amor" (2016), onde contracena com o vencedor do César, Louis Garrel, e a comédia "Rock n' Roll - Por Trás da Fama" (2017), dirigida por Guillaume Canet, seu namorado e pai de Marcel e Louise, os dois filhos da atriz. No drama "Um Instante de Amor", ambientado ao final da Segunda Guerra Mundial, Cotillard interpreta Gabrielle, uma mulher interiorana que, após ser obrigada a casar-se com um viúvo, inicia um caso com um militar casado. A comédia "Rock n' Roll - Por Trás da Fama", por sua vez, é um misto entre realidade e ficção e conta a história do próprio Guillaume, abordando sua carreira e sua vida pessoal com Marion de maneira bem humorada. Produzido pela Bonfilm, o evento tem patrocínio principal da Varilux/Essilor, do Ministério da Cultura pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Secretaria de Estado da Cultura, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.