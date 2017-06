De olho no Dia dos Namorados, Floricultura quer vender 100 mil botões de rosas

(foto: Divulgação)

Comemorado no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados representa uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 61% dos brasileiros pretendem presentear seus parceiros na data mais romântica do ano, o que deve injetar R$ 11,5 bilhões na economia do país. Motivados por esses números, a Esalflores, maior floricultura e Garden center do país, reforçou o estoque e preparou a estrutura logística para realizar mais de 2 mil entregas só na cidade de Curitiba (PR).

Com mais de 20 anos de atuação no mercado e conhecida por oferecer opções inovadoras para todos os bolsos e estilos, neste ano, a Esalflores pretende surpreender com presentes elegantes e criativos que realçam a tradição e o romantismo da data. A grande novidade da empresa para esse ano é a Mega Flower Box, uma caixa de 50cmX50cm preenchida com mais de 100 rosas cuidadosamente selecionadas. Serão disponibilizadas unidades limitadas e exclusivas do produto, que será comercializado por R$ 1.490. Há também uma versão menor, com caixas de 17cmX17cm e 16 rosas vendido por R$229.

Para quem não abre mão do tradicional buquê, o empreendimento disponibiliza opções com flores importadas e com diversas cores a partir de R$ 129,90. De acordo com a empresa, serão comercializados, por exemplo, mais de 100 mil botões das tradicionais rosas vermelhas. Assim como nos anos anteriores, a Esalflores preparou, também, dezenas de kits especiais que trazem flores complementadas por variados itens, entre eles chocolates, espumantes e pelúcias. Além disso, há alternativas avulsas a partir R$ 3,90. Para atender toda essa demanda, a empresa contará com o trabalho de 70 entregadores já a partir do próximo sábado (10).

“O Dia dos Namorados é a data mais movimentada e aguardada do ano, e o investimento em infraestrutura vai nos possibilitar atender uma demanda muito maior. Nós esperamos que cerca de 60% das encomendas sejam solicitadas pelo site e smartphone, para isso, preparamos a equipe logística, reformulamos o aplicativo de entregas e reestruturamos o sistema de e-commerce. Tudo indica que teremos ótimos resultados, com as vendas crescendo consideravelmente com relação ao ano passado”, afirma Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

Esalflores em todo o país

Não são só os curitibanos que terão a oportunidade de contar com a Esalflores no Dia dos Namorados. Além de duas unidades em Curitiba (Matriz e Mercadoteca), a Esalflores conta com lojas próprias nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Recife e Florianópolis. O público também pode encontrar produtos da Esalflores em mais de 40 máquinas de flores espalhadas pelas principais cidades do Brasil e em todas as unidades da rede de supermercados Condor e da rede de materiais de construção Balaroti nos estados do Paraná e Santa Catarina. Já o e-commerce da Esalflores atende todos os estados brasileiros, totalizando 815 cidades.

A floricultura e garden center da Esalflores fica na Rua 24 de Maio (n° 1839), no Bairro Rebouças, em Curitiba, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h; aos sábados, das 8h às 17h; e aos domingos, das 9h às 14h.