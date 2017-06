Chacina em bar deixa cinco mortos e 15 feridos no em Belém, no Pará

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma chacina deixou cinco mortos e ao menos 15 feridos no bairro Condor, em Belém (PA), por volta das 21h desta terça-feira (6). Os assassinos estão foragidos. Testemunhas disseram à polícia que homens encapuzados em três carros fecharam um trecho da rua Nova II e dispararam vários tiros contra pessoas que assistiam a um jogo de futebol em um bar. Após o crime, os assassinos fugiram. Três pessoas morreram no local e duas em hospitais da região, segundo informações do CIOP (Centro Integrado de Operações) da Polícia Militar. Segundo a secretaria de segurança pública do Pará, morreram Ricardo Botelho, 32; Rodney Vasconcelos; Sebastião Pereira, 45; Evandro Sá, 38 e Jairo Lobato Pimentel, 37. Outras quinze pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de quatro anos, e foram levadas a três hospitais. O estado de saúde dos feridos não foi informado. Uma equipe do Graesp (Grupamento Aéreo de Segurança Pública) fez buscas no bairro para localizar os assassinos, mas nenhum suspeito tinha sido preso até a madrugada desta quarta (7). O CIOP recebeu uma denúncia que as vítimas teriam sido mortas pelo crime organizado porque cometiam crimes na região. O caso será investigado pela Delegacia Seccional da Cremação.