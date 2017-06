Bares de Curitiba promovem festa para os solteiros no domingo

(foto: Divulgação)

No próximo domingo 11, véspera do dia dos namorados, a noite é dos solteiros e o Taj Bar Curitiba e Santa Marta Bar não poderiam ficar de fora dessa comemoração tão especial. As casas prepararam uma programação diferenciada para dar aquela “mãozinha” para os solteiros curitibanos.

A festa Taj Lovers vai reunir algumas atrações para embalar a noite. No line up estão: Analogic Feelings, DJ Hiorrana e DJ Aline Mazza. A casa abre as portas às 18h e os valores iniciais são R$9 (feminino) e R$16 (masculino) até às 21h, após esse horário, as entradas ficam R$20 (feminina) e R$30 (masculina). Preços especiais na lista oficial do evento www.facebook.com/events/1312275712223996. No dia, até às 22h, o sushi bar fica com 50% de desconto e haverá double de caipirinha. Reservas pelo (41) 3343-2803 ou pelo reservas@tajbar.com.br.

Já no Santa Marta Bar, a festa tem início às 19h, com as atrações Gustavo e Miguel, Junior Ferri, Seligaê e DJ Gui Nóbrega. As entradas custam R$10,00 (feminina) e R$25,00 (masculina), com nomes na lista, válida até às 20h. Informações e reservas pelo (41) 3343-2803 ou pelo e-mail reservas@santamartabar.com.br.



Serviço:

Taj Lovers – TAJ Bar Curitiba

Data: 11 de junho | domingo

Horário: a partir das 18h

Local: Taj Bar | Rua Bispo Dom José, 2302, Batel – Curitiba-PR

Valores: R$9,00 (feminino) e R$16,00 (masculino) até as 20h, com meia entrada para estudantes.

Preços especiais no evento oficial do facebook (www.facebook.com/events/1159334914144567/),

Informações e reservas: (41) 3343-2803 ou reservas@tajbar.com.br

Não é permitida a entrada de menores de 18 anos

Serviço:

Santo Cupido – Noite dos Solteiros no Santa Marta Bar

Data: 11 de junho | domingo

Horário: a partir das 19h

Local: Santa Marta Bar | Rua Bispo Dom José, 2030, Batel – Curitiba-PR

Valores: R$10,00 (feminino) e R$25,00 (masculino) até às 20h.

Mais informações pelo (41) 3343-2803 ou pelo e-mail reservas@santamartabar.com.br.

Não é permitida a entrada de menores de 18 anos