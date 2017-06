Inscrições de músicos e bailarinos no Centro Cultural Teatro Guaíra encerram dia 26

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) - responsável pelas inscrições para o processo seletivo simplificado de contratação de músicos para a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) e de bailarinos para o Balé Teatro Guaíra (BTG) - recebeu até a manhã desta quarta-feira (7) 367 inscrições para o preenchimento de 31 vagas na OSP e de 23 no BTG - são 196 candidatos para a Orquestra e 167 para bailarinos.



As inscrições seguem até o dia 26 deste mês. Os editais e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.fundatec.org.br. Após o encerramento das inscrições serão divulgados os locais, datas e horários dos testes. A expectativa é de que as provas práticas sejam aplicadas entre 10 e 27 de julho.



Para concorrer a uma vaga, músico ou bailarino precisa ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro, estar em situação regular no Brasil; ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação; possuir Ensino Médio completo em instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou título estrangeiro equivalente; possuir passaporte válido no ato da contratação; disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, trabalhar fins de semana e feriados e, se necessário, compensar horas; conhecer e estar de acordo com as normas do edital.



O candidato à vaga de bailarino deve ter ainda registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e emprego (DRT) na função bailarino até a data da contratação.



O anúncio dos editais foi feito pelo secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, em 28 de maio, durante concerto comemorativo aos 32 anos da OSP.



PROVAS - São 31 vagas para os cargos de músicos, de preenchimento imediato, e mais 93 vagas para compor cadastro de reserva. Os candidatos selecionados estarão sujeitos ao Regime Celetista de contratação. As provas serão práticas, por meio de audições que acontecerão em Curitiba - PR. Há vagas para Clarinete e Requinta, Contrabaixo, Contrafagote e Fagote, Corne Inglês e Oboé, Fagote, Flauta, Oboé, Percussão, Tímpano, Trombone Baixo, Trompa Alta, Trompa Baixa, Trompete, Viola, Violino e Violoncelo.



Para o BTG são 23 vagas para o cargo de bailarinos e bailarinas, de preenchimento imediato, e mais 20 vagas para compor cadastro de reserva.



Os candidatos selecionados estarão sujeitos ao Regime Celetista de contratação. As provas serão práticas, por meio de audições, e acontecerão em Curitiba.





Serviço:



Inscrições para músicos da OSP e bailarinos do BTG



Data: até 26 de junho de 2017



Editais e ficha de inscrição estão disponíveis em www.fundatec.org.br



Provas de 17 a 27 de julho de 2017