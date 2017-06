Ministério Público ouvirá demandas de moradores do Tatuquara

A Promotoria de Justiça das Comunidades de Curitiba realiza nesta quarta-feira, 7 de junho, audiência pública para ouvir as demandas dos moradores do bairro Tatuquara. A reunião, aberta a todos os interessados, acontecerá na Administração Regional do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/nº), das 19h às 20h30. Na ocasião, os moradores do bairro poderão apresentar suas demandas coletivas. O encontro faz parte da programação de audiências públicas realizadas em bairros da capital para ouvir a população e identificar as demandas prioritárias na região.



Em 2017, já foram realizadas audiências no Cajuru (5/4), na CIC (12/4), no Pinheirinho (19/4), no Pilarzinho (26/4), em Santa Felicidade (3/5), no Sítio Cercado/Bairro Novo (10/5) e no Boqueirão (18/5). Além disso, foram feitas reuniões com grupos convidados no Umbará (31/5) e no Caximba (em 1º/6), para identificação de lideranças, projetos comunitários em andamento, reivindicações e potencialidades locais. Em todos os encontros, são levantadas as demandas comunitárias apresentadas pelos moradores, buscando-se promover o acesso à informação e contribuir na resolução extrajudicial dos conflitos. No primeiro semestre, ainda serão agendadas mais duas audiências em locais ainda a serem definidos.





Como funcionam

O Ministério Público realiza audiências públicas para aproximar-se da sociedade, ouvindo as comunidades e suas necessidades. Nas reuniões, os moradores podem questionar diretamente os órgãos públicos e apresentar sugestões. Trata-se de um importante mecanismo para garantir a participação popular na discussão e solução de assuntos de interesse público. São convidados a participar representantes do poder público – federal, estadual e municipal –, assim como de entidades privadas e da sociedade civil organizada. As demais Promotorias de Justiça do MPPR também têm espaço e são convidadas a participar das audiências, intervindo nas áreas relacionadas às suas atribuições. A participação é aberta a todas as pessoas que tenham interesse e propostas de melhorias para sua comunidade.



Os editais de convocação, com indicação dos endereços e pautas de cada audiência, são divulgados com antecedência de dez dias das reuniões, no site do MPPR ou na página da Promotoria de Justiça das Comunidades.





Atendimento

Além do acompanhamento das demandas de caráter coletivo, a Promotoria das Comunidades presta atendimento individual à população de Curitiba em sua sede (localizada na Avenida Iguaçu, 470, Rebouças), das 8h30min às 12 horas e das 13 às 17 horas e também nos bairros, em horário noturno. Em 2016, foram atendidas cerca de 4,7 mil pessoas. Mais informações sobre o atendimento diário podem ser obtidas pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963. Para saber mais sobre as audiências públicas, o telefone é (41) 3250-4807.