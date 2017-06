(foto: Franklin de Freitas)

No comércio varejista, na passagem de fevereiro para março de 2017, o Paraná registrou resultado positivo nas vendas. O crescimento foi de 3,5% na comparação com o mesmo mês de 2016 , maior variação anual desde outubro de 2014, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Paraná foi também o quarto estado que mais cresceu entre as 17 Unidades da Federação avaliadas, ficando abaixo apenas de Santa Catarina, Alagoas e Tocantins.

Segundo o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Claudenir Machado, os dados mostram que o estado foi na contramão do restante do país. Mas o momento ainda é de cautela. “O número positivo surpreendeu, mas talvez não vejamos o cenário se repetir nos próximos meses”, diz ele. Isso porque, de acordo com Claudenir Machado, a economia ainda não se estabilizou.

Além disso, as novas informações reveladas no mês de maio em meio à crise política podem impactar negativamente o cenário econômico. “Pode ser que haja novas quedas nas vendas no segundo trimestre”, diz o vice-presidente da Faciap.

Das dez atividades investigadas na Pesquisa Mensal do Comércio, no Paraná, houve crescimento anual do volume de vendas de combustíveis e lubrificantes (+26,7%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (+31,8%). Também se destacaram móveis e eletrodomésticos, que mostraram alta anual do volume de vendas de 0,5% após 23 meses consecutivos de retração.