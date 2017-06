Rei do hambúrger? Burger King lança cachorro-quente em seu cardápio

(foto: Divulgação)

“O que é mais importante: o tamanho da salsicha ou como se faz?”. O BURGER KING® foi para as ruas com essa pergunta aos consumidores, e a grande resposta é o mote da nova campanha: “como se faz”. E como é feito? Com carne 100% bovina e grelhada no fogo como churrasco. A partir de 7 de Junho, o Grill Dog chega ao cardápio fixo de toda a rede no Brasil em duas versões: o Clássico, que leva ketchup, mostarda, exclusiva maionese BK® e batata palha, e a versão Cheddar e Bacon, que traz uma nova e deliciosa proposta de sabor ao hot dog clássico.

A campanha, assinada pela DAVID São Paulo, será exibida em TV aberta, nas redes sociais da marca e na mídia exterior. “Este lançamento é um dos mais importantes que a rede já fez desde a sua chegada ao País. E aliar esta novidade a um conceito divertido de comunicação reforça a proposta ousada e autêntica da marca, que vai chamar a atenção do nosso público, além de oferecer um produto de qualidade superior, feito inteiramente de carne bovina”, comenta Ariel Grunkraut, Diretor de Marketing do BURGER KING® no Brasil.

O Grill Dog é uma nova grande aposta que vem para reforçar a constante busca de inovação da marca, sendo a primeira rede de fast-food no Brasil a lançar um produto nesses moldes no País.