Universidades do Paraná oferecem mais de 60 mil bolsas para estudantes

07/06/17 às 14:40

(foto: Divulgação)

Principal site de oferta de bolsas de estudos do País, o Quero Bolsa está disponibilizando cerca de 60 mil bolsas de estudo para o 2° semestre de 2017, em todo estado do Paraná. A ação, que faz parte da campanha “Matrícula Antecipada”, promove descontos de até 72% para cursos de graduação, pós-graduação e ensino a distância (EAD) em 91 instituições parceiras, entre elas Unopar, Uniandrade, UP, Instituto Graduarte e CESCAGE.

Mais de 150 mil alunos já entraram na faculdade com a ajuda do Quero Bolsa, desde a sua criação em 2012. Neste ano, mais de 60 mil estudantes se matricularam em faculdades com descontos obtidos por meio da plataforma.

Voltado para pessoas que desejam iniciar o ensino superior, a campanha será estendida até o dia 30 de junho. Os interessados em encontrar mensalidades de acordo com seu orçamento devem escolher seu curso de interesse, efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para garantir o desconto. “Vale ressaltar que o período de matrículas pode variar de faculdade para faculdade. Por isso, é importante estar atento às regras da instituição de interesse”, explica Bernardo de Pádua, CEO e sócio fundador do Quero Bolsa.

Além disso, para conquistar a bolsa não é necessário comprovar renda ou ter feito o Enem. Basta apenas realizar a pré-matrícula na plataforma e comparecer na instituição de ensino escolhida para prosseguir com a matrícula. A bolsa é válida até o final do curso.

Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 666 1010, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 23h (horário de Brasília).

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br) é um site de oferta de bolsas de estudo para mais de 1.000 faculdades parceiras em todo o país. Também traz informações de faculdades, cursos, instituições de ensino e comparativo de preços, além de dicas de estudo e carreiras.