Bope apreende armamento e recupera carro roubado

(foto: Divulgação)

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreendeu farto armamento durante uma ação na terça-feira (6) em Quitandinha, e recuperou um carro furtado no mesmo dia no bairro Ganchinho, em Curitiba. As abordagens foram feitas com base em denúncias e informações repassadas aos militares estaduais.

Uma operação conjunta entre os Serviços Velado do 17º Batalhão, do Bope e da PM de Santa Catarina, além da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) resultou na apreensão de um fuzil AK 47 com carregador e munições de calibre 762×39; uma pistola de calibre .40 com 15 munições; uma carabina de calibre .22, além de um arrombador hidráulico e outras ferramentas. A ação foi no distrito de Pangaré, em Quitandinha. Os produtos apreendidos foram entregues na delegacia competente pelo 17º Batalhão.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.