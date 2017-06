Método ajuda a emagrecer através da reprogramação mental

(foto: Divulgação)

Se você perguntar qual a melhor dieta para emagrecer, certamente vai ouvir que qualquer uma serve, desde que seja saudável, reduza calorias, seja equilibrada e balanceada em seus nutrientes como carboidratos, gorduras, proteínas, sais minerais, vitaminas, fibras, água potável e por aí afora. Com certeza, vão indicar também tratamentos estéticos que ajudam a emagrecer. Mas aí vem a pergunta que realmente importa: como conseguir fazer a dieta? O problema é que 90% dos casos de obesidade e compulsão alimentar estão relacionados com a atitude mental e condição emocional, explica a proprietária da Clínica Savytha, a esteticista e cosmetóloga Danielle Wagenfuhr.

Por isso, o método Afine-se, da Savytha, está alicerçado no equilíbrio emocional e psíquico, o que exige reprogramação comportamental e a geração de novos hábitos de vida, como alimentação saudável e prática de atividade física regular. “Nosso programa tem como pilar, em primeiro lugar, as estratégias psicológicas, em segundo lugar as estratégias de atividade física e em terceiro, as estratégias nutricionais, que juntas e afinadas promovem o equilíbrio perfeito”, diz Danielle, complementando que para isso são tomadas medidas holísticas e estéticas.

A prática já mostrou que o método permite emagrecer 15 quilos em 60 dias. Para obter esse resultado, tratando corpo e mente, a Savytha conta com uma equipe de profissionais da área de saúde e estética que envolve psicólogos, nutricionistas e esteticistas, entre outros.

A esteticista explica ainda que a filosofia do método Afine-se não inclui protocolos fechados, pois há o entendimento de que cada pessoa é única e, portanto, as estratégias para sua melhor evolução devem ser únicas também. “Assim, a partir de avaliações criteriosas desenvolvemos um programa específico e personalizado, em duração e abordagem dentro de bases fundamentais que sustentam nossa metodologia”, conta.

Algumas dicas para emagrecer:

- Se a primeira coisa que você faz ao chegar em casa é abrir a geladeira, controle-se. Descanse antes de se alimentar, pois assim pode evitar opções mais calóricas para matar a fome.

- Não coma antes de se sentar à mesa para fazer a refeições e pense no que você vai comer.

- Inicie o almoço ou jantar com uma salada.

- Coma devagar e mastigue bem os alimentos, sentindo o sabor real deles.

- Sabe aquele alimento que você mais gosta de comer? Não deixe para comê-lo no fim da refeição, para não correr o risco de se alimentar em excesso.

- Ansiedade? Descontar nos alimentos ou naquele chocolate gostoso? Não faça isso, procure descobrir o que lhe deixa ansiosa e tente resolver isso.

- Beba bastante água, no mínimo um litro por dia, para melhorar o metabolismo e eliminar toxinas. Também ajuda a controlar a vontade de mastigar.

- Organize-se para não ter fome e nem beliscar a todo momento.