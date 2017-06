Fim de semana tem mini festival de artes em Curitiba

(foto: Divulgação)

Um final de semana de muita arte, cultura e coletividade é o que propõe o Duvida?, o mini festivalde várias artes da Portfolio. Criado em 2014, o evento chega à sua 4ª edição com toda a força, e será realizado neste sábado e domingo, dias 10 e 11 de junho, das 13h às 20h. O Duvida? acontece na sede da Portfolio, localizada na Rua Alberto Folloni, 634, Centro Cívico, em Curitiba. Gratuito e aberto ao público em geral, independente da idade, o evento é notório pelo clima de colaboração.

Segundo o idealizador Nilo Biazzetto Neto, a proposta é uma vivência de mescla de experiências artísticas, como o stêncil, a fotografia, a música, o circo, o teatro, a poesia, a gastronomia e a dança. “Entendemos que os artistas se alimentam de artes diversas, e têm necessidade de beber de várias fontes. Tribos fechadas não ampliam seus horizontes.

Assim como nas edições de 2014, 2015 e 2016, o evento deste ano está sendo organizado sem leis de incentivo ou patrocinadores. Apenas com a força da união de vários artistas e amigos que apoiam o projeto desde o início. Apesar de a entrada ser livre, a Portfolio sugere aos participantes que tragam algum tipo de agasalho, cobertor ou fraldas descartáveis para doação. Animais de estimação sempre vindos. E o Duvida? incentiva as pessoas a deixarem seus carros em casa e irem de bicicleta, ou mesmo a pé.

Muita fotografia no Duvida?

Pelo quarto ano consecutivo, será realizada a ‘plantação’ do Jardim Fotográfico, uma idealização de Roberto Pitella. Os interessados em participar devem levar fotos impressas, preferencialmente no formato 10x15. O tema deste ano é “Liberdade”. Terá início às 16h de sábado, para que, ao final do evento, no domingo, as fotografias possam ser colhidas e levadas para casa.

Também está programada uma nova colagem na Muro Galeria. Será a mostra coletiva 'Entre Muros e Mundos´, que terá como tema central a diversidade de olhares sobre a questão dos refugiados no Brasil e no Mundo. Imagens dos brasileiros Brunno Covello, Bruno Santos, Michele Bravos, Gui Christ, Thiago Souza e Diogo Sabóia, e dos sírios Amr Houdaifa, Fierelle Namek e Mahar Mhanna retratam histórias sobre guerra, migração, afastamento e perda de familiares, mas também apresentam a esperança de reconstrução, inserção social e regresso a sua terra natal. A colagem começa às 14h de sábado, dia 10, e estão todos convidados a participar. Confira outra atividades já confirmadas:

Sábado:

Apresentação de Flautas com André de Souza e Leandro Gaertner

Apresentação Musical com Maria Celeste Corrêa e Daniel Amaral

Oficina de Gravuras com Patrícia Torres

Oficina Básica de Stêncil com Artestenciva

Bate-papo sobre a Cena Cervejeira Curitibana, com Murilo Foltran

Bate papo e apresentação sobre Poesia, Música e Artes Plásticas com as irmãs, Giovana, Ale Bruns e Clarissa Baggio

Bate papo com a ONG Projeto Barco Sorriso

Tarde Tunina - Teatro lambe-lambe

Mágico Nico

Jardim Fotográfico

Los Tripés - Grupo de Malabaristas

Início das Colagens na MURO GALERIA: Exposição "Entre Muros e Mundos", mostra fotográfica coletiva com enfoque na questão dos refugiados

Arte ao vivo na Fachada da Casa com Jean Tomedi

Oficina de arranjos de flores com Amanda Ábila

Domingo:

Apresentação de Percussão

Amr Houdaifa, dança e preparo do Pão Sírio

Projeto "Mesmas Coisas": intervenção artística com música, fotografia e literatura

Bate papo com o Instituto Portfolio de Fotografia: A fotografia como transformação

Intervenção artística e bate papo com refugiados Sírios, Haitianos, Venezuelanos, dentre outros

Oficina "Vivências Circences para Crianças"

Continuação da obra "Arte na Fachada da Casa", de Jean Tomedi

Bate papo: A bike de bamboo, trilhas de montain bike e ciclo turismo, com Marcos Rosa Filho

Continuação da Colagem nos Muros

Oficina de Arranjo de Flores com Amanda Ábila

Oficina de Gravuras com Patrícia Torre

Apresentação do Livro fotográfico de Bruno Covello

Varieté Circence

Grupo Perla Flamenca - Guitarra e dança flamenca

Comes e Bebes