Além de mudanças, Campo Magro terá nova linha de ônibus a partir de segunda-feira

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) informa que a partir de segunda-feira, 12 de junho, mudanças no transporte coletivo vão beneficiar a população de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. Será criada a linha de ônibus P17-CampoNovo/StaFelicidade, o atendimento da linha P32-Terra Boa/Campo Magro passa a ser diário e a linha P15-Jd.Pioneiro volta a trafegar na Rua da Amizade.



“A Prefeitura de Campo Magro trouxe a reivindicação de comunidades que precisavam de um atendimento permanente e regular. Estudamos a viabilidade e estamos implantando estes serviços com o apoio do município”, disse Omar Akel, diretor-presidente da Comec, responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo metropolitano.



“Desde o início da gestão esse era um dos nossos objetivos, trazer transporte de qualidade para população, uma vez que a mobilidade é um direito de todos. Com essas mudanças, conseguimos trazer condições para os munícipes das regiões atendidas trabalhar, estudar e se locomover com mais conforto”, destaca o prefeito Cláudio César Casagrande.



CAMPO NOVO - A nova linha P17-CampoNovo/StaFelicidade será integrada - partirá da rua Professor Lia Gabarcio, esquina com a Estrada do Cerne, passando pelas localidades Tigre, Juruqui, São Roque, Campo Novo, Samambaia e Jardim Cecília, e encerrará o itinerário no Terminal Santa Felicidade.



Em dias úteis serão duas partidas diárias, com saída às 6h do Colégio Divina Pastora e retorno às 17h30 ao Terminal Santa Felicidade. Às quartas-feiras haverá mais uma partida, às 12h, com saída do Colégio Divina Pastora, para beneficiar a população que deseja ir ao banco e à Prefeitura, fazer consulta médica ou compras. Aos sábados, as saídas serão às 6hs (Colégio Divina Pastora) e às 14hs (Terminal Santa Felicidade).



A tarifa custará R$ 4,25 e poderá ser paga em dinheiro ou com cartão metropolitano. No Terminal Santa Felicidade, os usuários terão a possibilidade de se integrar com as demais linhas sem pagar uma nova passagem. No retorno, a tarifa de R$ 4,25 poderá ser paga em dinheiro ou com o cartão da Urbs.



TERRA BOA - A linha P32-TerraBoa/CampoMagro, que só operava aos sábados e domingos, terá o itinerário alterado e o atendimento ao público será diário. A partir de 12 de junho, a saída será de Conceição dos Correias, na localidade Terra Boa, e o percurso se estenderá até a sede de Campo Magro.



Em dias úteis, a saída será às 5h45 (Terra Boa) e o retorno às 17h30 (sede de Campo Magro). Às quartas-feiras, haverá mais duas partidas, às 11h30 (sede de Campo Magro) e às 13hs (Terra Boa). Aos sábados e domingos, as saídas serão às 10h30 e 17h30 (Terra Boa) e às 8h30 e 16hs (sede do município).



A linha P32-Terra Boa/Campo vai percorrer cerca de 25 quilômetros e a tarifa custará R$ 6,50, com pagamento em dinheiro ou com cartão metropolitano.



JARDIM. PIONEIRO – A Prefeitura de Campo Magro fez reparos na Rua da Amizade, permitindo que o ônibus possa trafegar novamente nesta via. Assim, a partir do dia 12, a linha P15-Jd.Pioneiro vai operar de forma circular. Ela seguirá da Rua Rancho Alegre para a Rua Olavo Bilac, através da Rua da Amizade. Em seguida, acessará a Estrada do Cerne para retornar ao Terminal Santa Felicidade. O ponto de balizamento de horários será na esquina da Rua Dom Pedro I com a Rua Juscelino Kubitschek.



Já a linha P31-Cerne/CampoMagro terá reajuste de horários e, em dias úteis, passarão a ser oito partidas do Cerne e sete de Campo Magro.



CARTÃO - Para utilizar estas linhas de ônibus os usuários terão que fazer o cartão metropolitano. A Prefeitura de Campo Magro instalou um posto de atendimento provisório da Metrocard que funcionará até 24 de junho, das 10h às 17h, exceto nos fins de semana, feriados e recessos. Excepcionalmente, o serviço funcionará em 24 de junho (sábado), das 10h às 15h.



A primeira via do cartão metropolitano é gratuita. As pessoas físicas devem levar cópia do RG, do CPF e comprovante de residência. Apesar da primeira via do cartão ser gratuita, é necessário fazer uma carga mínima de uma passagem no momento da aquisição.



Os passageiros que têm direito à isenção tarifária por lei (idosos, portadores de deficiência, funcionários das empresas de ônibus da RIT e RIT/M) devem ir pessoalmente e levar RG, CPF e comprovante de endereço. Os portadores de deficiência precisam apresentar também o laudo médico da Secretaria Estadual de Saúde, assim como a avaliação socioeconômica emitida pelo Serviço de Assistência Social do município em que reside.



Os passageiros com isenção tarifária terão recurso de biometria facial, tecnologia que possibilita reconhecer se o cartão realmente pertence ao usuário, inibindo furtos e fraudes