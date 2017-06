Ex-guitarrista do Camisa de Vênus está internado em estado grave

(foto: Reprodução)

Karl Franz Hummel, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, está internado em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. A notícia sobre o estado de saúde do músico foi dada por sua mulher em seu perfil oficial no Facebook.

Ao lado de Marcelo Nova, Gustavo Mullen, Robério Santana e Aldo Machado, Karl fez parte da formação original do Camisa de Vênus nos anos 80.

Estava circulando pelas redes sociais a informação de que o guitarrista havia morrido, mas logo foi desmentida por Viviane, mulher do músico. Pela manhã, o perfil oficial do Camisa de Vênus no Facebook chegou a públicar uma nota lamentando a morte de Karl, mas logo a informação foi corrigida.

"Meus amigos bom dia. Soube agora através da namorada de Karl Vivi, que alguém que tem a senha da pagina dele colocou no perfil a palavra 'luto . Consequentemente, todos amigos, inclusive eu, acreditamos. Karl respira por aparelho. O estado é grave, mas continua vivo. Não pode receber visitas. Assim que eu souber mais informações aviso a todos. Fico mais triste ainda em saber como alguém pode fazer isso com nosso irmão antes da hora.... Força amigo!". Escreveu Eduardo Scott, ex-integrante do Camisa de Vênus em sua página no Facebook.

O hospital em que o músico está internado não foi divulgado.