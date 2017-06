Biquini Cavadão dá entrevista para o Stereo Pop. Confira

No dia 17 de junho, a capital paranaense recebe, no Teatro Positivo, a partir das 21h15, uma das maiores bandas do rock nacional, o Biquini Cavadão.

O grupo, que conta com 35 anos de carreira, vem a Curitiba para promover o álbum “As Voltas que o Mundo Dá”, com 12 faixas inéditas e a produção de Liminha.

O Stereo Pop fez uma entrevista exclusiva, por e-mail, com o vocalista Bruno Gouveia, que nos contou um pouco mais sobre o processo de concepção das novas músicas, a importância do CD físico no meio da digitalização da informação, as canções favoritas do álbum e dicas preciosas para as bandas que estão entrando no mercado agora.

Confira a entrevista no blog Stereo Pop