Divisão de acesso do vôlei feminino paranaense começa neste fim de semana

(foto: Thiago Paes/FPV)

Toledo receberá a primeira etapa do Campeonato Estadual Adulto Série B. A competição será realizada entre os dias 9 e 11 de junho nos ginásios Alcides Pan e Hugo Zeni e contará com a participação de nove equipes, sendo cinco no feminino e quatro no masculino.

Entre as mulheres, três equipes farão a estreia no torneio: AVTB/PM Telêmaco Borba, AREC/Curitiba/ASRC e UEPG Vôlei Base, que também será a única novata na disputa do naipe masculino. Do Norte do Estado, as equipes do Maringá/Uningá/Amavolei e da AMVP/Maringá, que já decidiram campeonatos na Série A há alguns anos, estão de volta na briga pela vaga de acesso à elite do voleibol paranaense.

O confronto que abre a disputa será na sexta-feira (9.06), às 16h, no ginásio Alcides Pan, entre as equipes da APV/Fundesp e AVTB/Telêmaco Borba, no feminino. Em seguida, às 1h30, no ginásio Hugo Zeni, se enfrentam a PM São João do Ivaí e o Maringá/Uningá/Amavolei no primeiro confronto masculino. A primeira rodada encerra com as equipes da UEPG/Vôlei Base enfrentando no masculino a AMVP/Maringá, às 19h, e no feminino a PM Toledo/Avotol, às 20h45.

A segunda etapa do Campeonato Estadual Adulto Série B acontecerá na primeira quinzena de setembro, de 8 a 10, em Ponta Grossa e a fase final nos dias 14 e 15 de outubro, sem sede ainda definida.

Formato de disputa

A fase preliminar acontecerá em duas etapas. As quatro melhores campanhas avançam para a fase final em cruzamento olímpico. O campeão da Série B garantirá a vaga de acesso para a Série A em 2018.

Tabela de jogos

Feminino

PRIMEIRA RODADA - 09.06 (SEXTA-FEIRA)

Jogo 1 - AVTB/PM Telêmaco Borba x APV/Fundesp, às 16h - Alcides Pan

Jogo 2 - PM Toledo/Avotol x UEPG/Vôlei Base, às 20h45 - Alcides Pan

SEGUNDA RODADA - 10.06 (SÁBADO)

Jogo 3 - PM Toledo/Avotol x AVTB/PM Telêmaco Borba, às 10h30 - Hugo Zeni

Jogo 4 - APV/Fundesp x AREC/Curitiba/ASRC, às 9h - Hugo Zeni

TERCEIRA RODADA - 10.06 (SÁBADO)

Jogo 5 - PM Toledo/Avotol x AREC/Curitiba/ASRC, às 19h30 - Hugo Zeni

Jogo 6 - AVTB/Telêmaco Borba x UEPG/Vôlei Base, às 17h30 - Hugo Zeni

QUARTA RODADA - 11.06 (DOMINGO)

Jogo 7 - UEPG/Vôlei Base x APV/Fundesp, às 8h15 - Alcides Pan

Jogo 8 - AVTB/Telêmaco Borba x AREC/Curitiba/ASRC, às 8h30 - Hugo Zeni

QUINTA RODADA - 11.06 (DOMINGO

Jogo 9 - UEPG/Vôlei Base x AREC/Curitiba/ASRC, às 11h15 - Alcides Pan

Jogo 10 - PM Toledo/Avotol x APV/Fundesp, às 10h30 - Hugo Zeni

Masculino

PRIMEIRA RODADA - 09.06 (SEXTA-FEIRA)

Jogo 1 - PM São João do Ivaí x Maringá/Uningá/Amavolei, às 17h30 - Hugo Zeni

Jogo 2 - AMVP/Maringá x UEPG/Vôlei Base, às 19h - Hugo Zeni

SEGUNDA RODADA - 10.06 (SÁBADO)

Jogo 3 - UEPG/Vôlei Base x Maringá/Uningá/Amavolei, às 14h - Hugo Zeni

Jogo 4 - PM São João do Ivaí x AMVP/Maringá, às 15h30 - Hugo Zeni

TERCEIRA RODADA - 11.06 (domingo)

Jogo 5 - UEPG/Vôlei Base x PM São João do Ivaí, às 10h - Hugo Zeni

Jogo 6 - Maringá/Uningá/Amavolei x AMVP/Maringá, às 9h45 - Alcides Pan