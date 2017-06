Dupla é apreendida por suspeita de roubo e porte ilegal de arma

(foto: Divulgação/SESP)

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) prendeu dois indivíduos suspeitos de roubo e apreenderam um revólver, na noite desta terça-feira (6).

Durante a Operação Fronteira Blindada em Foz do Iguaçu, oeste do estado, policiais do BPFron realizavam patrulhamento e receberam informação de um roubo no bairro Morumbi.

