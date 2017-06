Prefeitura oferta à servidores mais de 12 mil vagas para cursos na área de educação

A Secretaria Municipal da Educação oferta hoje mais de 12 mil vagas em cursos e ações para formação e desenvolvimento dos servidores da rede municipal de ensino. A partir deste ano, os profissionais passam a frequentar cursos, oficinas e grupos de estudos em espaços descentralizados da cidade, mais próximos da escolas onde trabalham.

“A ideia é um modelo de formação e desenvolvimento centrado no profissional da Educação e na sua necessidade de aperfeiçoamento. As ações estão distribuídas tematicamente e nas modalidades presenciais e a distância, atendendo aos profissionais de todas as áreas”, explica o diretor do Departamento de Desenvolvimento Profissional, João Batista dos Reis.

Para o chefe do Núcleo Regional de Ensino do Tatuquara, Claudinei Aparecido Alberto, a formação descentralizada em locais mais próximos é um benefício. “Faz com que os profissionais percam menos tempo com deslocamento e possam aproveitar mais a formação, trocar experiências e interagir, sem perder o acesso ao que é diferente”, afirmou Claudinei.

Construção

A nova organização permite que o profissional escolha temas que atendem a suas necessidades de formação, de acordo com suas experiências e vivências em diferentes contextos.

Todas as ações formativas, no entanto, estão abertas a mudanças. “Buscamos avaliar constantemente as ações com base no diálogo e na participação de todos, desde a escolha dos temas até as novas propostas”, acrescentou João. “O programa de formação e desenvolvimento profissional atende a diferentes demandas de uma rede ampla e complexa, respeitando a cultura local e valorizando a autonomia das unidades”, completou.

Por isso, segundo o diretor, combina ações centralizadas, organizadas a partir de iniciativas tomadas pelas equipes centrais da Secretaria Municipal da Educação, com as ações descentralizadas, geradas nas escolas e creches.