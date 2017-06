Como a arquitetura ajudou hamburgueria a vender até mil unidades por dia

(foto: Arquivo Y Arquitetos)

Localizado na Rua Vicente Machado, em Curitiba, o Whatafuck é um bar de 25 m2 e que vende até mil hambúrgueres por dia. Entre os fatores que contribuem para esse sucesso está o projeto arquitetônico do negócio, que enfrentou várias limitantes e apostou no posicionamento do balcão para atender centenas de consumidores próximos da calçada. Esse será um dos cases apresentados durante o encontro “Como a arquitetura pode alavancar o seu negócio”, promovido pela plataforma ARQTTO no dia 13 de junho, às 8h, na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba.

Assinado pela Y Arquitetos, outro destaque é o projeto do bar Roots (especializado em cerveja e batata frita), que trabalha diferentes resultados a partir de um único elemento: o portão. A peça, composta de chapa expandida laranja, confere o destaque necessário à fachada, vira porta e vedação com o toque de um botão e, ainda, quando aberto, oferece a proteção de uma marquise e total conexão com a rua.

“Nossa ideia na palestra é mostrar muito mais do que a arquitetura é. Vamos falar sobre o que a arquitetura faz. É essencial que o varejista entenda que, ao contratar um arquiteto, ambos passam a trabalhar com o mesmo cliente em mente: o consumidor final. Os interesses – tanto do contratado quanto do contratante – são comuns: ampliar as vendas e proporcionar uma boa experiência de consumo”, explica Pedro Sunye, da Y Arquitetos.

No evento da ACP, ao lado de Lucas Issey, Pedro vai falar sobre como a arquitetura pode colaborar para que o empresário gaste menos e ganhe mais. “Em um ano de escritório, pudemos observar esse efeito nos projetos que realizamos. No Whatafuck, por exemplo, instalamos um tobogã que leva o sanduíche da cozinha até o balcão, evitando gasto com monta-cargas e tempo de deslocamento dos funcionários”, conta.

A palestra do dia 13 conta ainda com os palestrantes Manuel Dória, Juliana Lahóz e Keiro Yamawaki. O evento é gratuito e para participar basta enviar um email para escoladecomercio@acp.org.br e fazer a inscrição. A Plataforma ARQTTO tem o apoio do IAB/PR (Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento do Paraná) e da ASBEA/PR (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura do Paraná).

SERVIÇO

Como a arquitetura pode alavancar o seu negócio

Data: 13 de junho

Hora: 8h

Local: Associação Comercial do Paraná (ACP)

End.: Rua XV de Novembro, 621, Centro, Curitiba/PR.

Mais informações: Página do evento no Facebook.

O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição pelo email escoladecomercio@acp.org.br.