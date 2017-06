Jogador do Flu pede desculpa e explica lance com Wanderson

Renato (foto: Divulgação/Fluminense/Lucas Merçon)

O lateral/volante Renato, do Fluminense, divulgou um texto, via assessoria de imprensa, pedindo desculpa ao zagueiro Wanderson, do Atlético Paranaense, pelo lance na terça-feira à noite, no Fluminense.

Após levantamento na área, o jogador do Flu deu uma bicicleta que, acidentalmente, acertou o rosto do defensor. O atleta tricolor, já na saída de campo, explicou o lance e se desculpou pelo acidente. “Eu estava olhando só para a bola naquele momento, tentei uma finalização de bicicleta e não tinha como ver o rosto do Wanderson. Foi uma pancada forte, tanto que cortei o pé naquela dividida. Jamais quis acertá-lo, não era a minha intenção”, afirmou Renato, que recebeu apenas um cartão vermelho ao longo dos 204 jogos na carreira.

Ainda ontem, Renato entrou em contato com o colega e mandou uma mensagem. “Estava preocupado, foi um choque perigoso. Mandei uma mensagem desejando melhoras e me desculpando pelo lance. Fiquei até mais tranquilo depois que ele me respondeu dizendo que está bem. Espero que ele se recupere o quanto antes”, comentou o jogador.