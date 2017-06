Operação Fronteira prende cinco homens em Santa Catarina

Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

07/06/17 às 17:14 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Cinco pessoas foram presas, na terça-feira (7), durante a Operação Fronteira deflagrada pela Polícia Civil de Barração, região Sudoeste do estado, com o objetivo de reprimir crimes contra o patrimônio na cidade. A ação contou com o apoio das polícias Civil e Militar de Santa Catarina (SC). Os presos têm idades entre 18 e 23 anos.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma 22 e diversas munições do mesmo calibre, uma porção de cocaína, celulares furtados e roubados, além de outros eletrônicos.

